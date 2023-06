Houdini-act van Rutte moet voor de zomer oplossing brengen voor beperking asielinstroom • Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 81 keer bekeken • bewaren

Antonie Kerstholt Econoom en jurist

Zolang hij maar aan de macht is en aan de touwtjes kan blijven trekken als partijleider van een partij die al 13 jaar de grootste van Nederland is.

De ChristenUnie (CU)en de VVD hebben met hun leden gesproken over het probleem van de beperking van de asielinstroom. Beide partijen staan in de coalitie over mogelijke oplossingen lijnrecht tegenover elkaar.

De CU-partijleiding en haar leden zijn duidelijk over de haalbaarheid om alsnog tot een gezamenlijke oplossing te kunnen komen. Die werken alleen mee aan plannen als die volgens partijleider Mirjam Bikker juridisch uitvoerbaar zijn. Waarbij de bestaande verdragen en internationale afspraken gewoon gerespecteerd zullen moeten worden.

De eensgezindheid tussen de top van de VVD en haar leden, was in tegenstelling tot bij de CU, ver te zoeken. Kritische leden hebben hun partijleiding de duimschroeven aangedraaid en zijn zelfs bereid om desgewenst de stekker uit het kabinet te trekken als een goed werkende oplossing om de instroom te beperken nog langer uitblijft. Partijleider Rutte moest zichtbaar geïrriteerd alles uit de kast halen om voornoemde VVD-leden nog in toom te kunnen houden om niet nu al uit het kabinet te hoeven treden.

Voor de zomer beloofde Rutte zijn partijgenoten te komen met een door zijn partij gevraagde oplossing van voornoemd instroomprobleem. Coalitiepartijen waren volgens hem daarover achter de schermen nog druk in gesprek.

Mark Rutte heeft Nederland al vaker versteld doen staan van zijn kwaliteiten om grote problemen voor zich uit te schuiven en oplossingen alsmaar uit te blijven stellen. Zelfs het de samenleving ontwrichtende gevolg van dat gedrag, het al geruime tijd volledig op slot zitten van Nederland, deert de goedlachse premier niet.

Dat laatste feit stak Rutte niet onder stoelen of banken toen hij door zijn eigen partijleden gedwongen werd om hen met veel Rutte-retoriek te overtuigen dat ze hem nog tot het zomerreces de tijd moesten geven om zijn gedane belofte van november 2022 aan zijn VVD leden, om iets te gaan doen aan de instroom van asielzoekers, waar te kunnen maken.

Het ontwarren van de Gordiaanse knoop van het asielinstroom-probleem vraagt van Rutte om snel met een onnavolgbare Houdini-act te komen. Alleen zo’n soort circusact kan het kabinet-Rutte IV nog in leven houden.