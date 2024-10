Houd toch eens op met dat gelul over 'streng' en 'sober' Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 419 keer bekeken • bewaren

De media nemen te gemakkelijk de woordkeus van politici over.

Het is weer zover. In navolging van de politici buitelen de media over elkaar heen om maar zo vaak mogelijk het bijvoeglijk naamwoord "streng" te gebruiken. De noodwet komt er niet maar het beleid wordt veel strenger. Dat heeft Wilders binnengehaald. Dit is het compromis. Ook kiest men voor een sobere opvang van de asielzoekers. Dit zijn allebei misleidende woorden. Wat het kabinet Schoof wil invoeren is helemaal niet streng. Streng heeft volgens de Van Dale online drie betekenissen:

1. zich stipt houdend aan wet of voorschrift: streng gereformeerd; ten strengste verboden

2. pijnlijk voelbaar: een strenge winter koud

3. zonder medelijden: iem. streng straffen

De derde betekenis komt dicht in de buurt van wat de coalitie en het kabinet willen maar die wordt in de context van beleid niet zo aangevoeld. Daarbij denkt men eerder aan dat stipte, dat nauwkeurig de voorschriften volgend.

En dat dekt de lading niet. Men wil geen streng beleid. Men wil een hard beleid. Men verkoopt dit als "streng" maar dat is misleiding. Het is treurig dat redacties daarin meegaan.

Over "sober" valt een vergelijkbaar verhaal te vertellen. Hierover zegt Van Dale:

matig; niet overdadig; = eenvoudig: een sober maal; sober leven

Wie de beelden heeft gezien, weet dat de opvang van de asielzoekers nu al van elke luxe is gespeend. Ze zitten met hele gezinnen in kleine kamers. Ze moeten gebruik maken van collectieve voorzieningen. Vaak zien zij zich gedwongen te eten uit een soort gaarkeuken. De verschillende vormen van noodopvang zijn nog erger.

Het doel is dan ook niet een soberder opvang maar een slechtere opvang. Geheel naar de zin van mensen als de engnekken met hun strakke koppen uit Ugchelen die de dagelijkse aankomst en vertrek van een bus asielzoekers volgen, zogenaamd om hun kinderen te beschermen.

Het asielbeleid wordt harder en de opvang slechter. Dat is de correcte formulering van wat de regering van plan is. En ongedocumenteerden worden straks meteen opgesloten. Ga niet langer mee in de woordkeus van de Haagse misleiders. Zeg eindelijk eens hoe het is.

I have a dream: minister Marlolein Faber is op weg naar haar vakantievilla in Florida. Op het vliegveld van Orlando of Miami plukt de douane haar onmiddellijk uit de rij want dit soort types kent men. Ze wordt onmiddellijk gearresteerd en vastgezet ("vreemdelingendetentie") De camera's van de luchthaven registreren hoe zij krijsend en geboeid door bewakers het viegtuig naar Schiphol in wordt gesleept.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijken. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.