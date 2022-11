Houd op met dat vrome gelul over 'streng beleid'

Er zijn een hoop VVD'ers die geen boodschap hebben aan vluchtelingen, vooral als ze uit landen komen waarover zij vooroordelen koesteren. Op het congres van zaterdag hebben zij tal van uiteenlopende moties ingediend met de bedoeling de Nederlandse grenzen verder voor nieuwkomers te sluiten. Dat gebeurt allemaal onder het motto "strenger beleid". Deze term is ook door de media overgenomen, zoals bijvoorbeeld uit de vrijdagse uitzending van EénVandaag bleek.

Denemarken en Frankrijk slagen er wel in een strenger beleid te voeren, zo luidt de formulering dan.

Van een streng beleid is geen sprake. Een streng beleid betekent dat de aanvragers van politiek asiel snel, efficiënt en nauwkeurig volgens de regels langs de toelatingsmeetlat worden gelegd. Geen uitzonderingen. Gelijke monniken, gelijke kappen.

Wat Frankrijk en Denemarken doen, is het tegendeel daarvan. Zij weigeren vluchtelingen in strijd met de Europese regels en die van andere door die landen ondertekende verdragen toch de toegang. Ze zetten ze zonder pardon over de grens.