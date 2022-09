Houd je bloederige zaakjes bij je! Opinie • 20-06-2013 • leestijd 2 minuten • bewaren

Snap je het nu nog niet, meneer Loftsson? We houden van walvissen, niet van hun vlees

Gisteren doodde IJslands eenzame walvisjager, miljonair Kristian Loftsson, zijn eerste van de 180 bedreigde reuzen die hij dit jaar van plan is te schieten. Op dit moment is hij onderweg naar de haven van Hvalfjordur, met de dode walvis tegen de zijkant van de boot geklemd.

Het is drie jaar geleden dat meneer Loftsson zijn laatste vinvis doodde, het op één na grootste dier op aarde. Hij zal het vlees langzaam naar Japan exporteren, waar een deel gebruikt wordt om hondenvoer van te maken. In IJsland is namelijk geen markt voor walvisvlees. De eerste stop van het vlees is de haven van Rotterdam.

Meneer Loftsson claimt dat het jagen op de bedreigde walvissen, onderdeel uitmaakt van de IJslandse identiteit. Ik betwijfel het, maar wie ben ik om hierover te oordelen?

Als Nederlander kan ik wel zeggen dat het houden van walvissen een deel is geworden van de Nederlandse identiteit.

Afgelopen winter spoelde een enorme bultrug aan aan onze kust. Het hele land hoopte op een goed einde. In de kranten, op het journaal en op internet werd elke beweging van het reddingsteam nauwlettend in de gaten gehouden. Na dagen van vruchteloze reddingspogingen, bracht de minister hoogstpersoonlijk het nieuws dat het dier, Johannes genaamd, niet meer te redden was en ingeslapen zou worden. Dagenlang stond het land op zijn kop.

De mogelijkheid dat in de nabije toekomst het vlees van honderden vinvissen getransporteerd wordt via de haven van Rotterdam, is moreel onacceptabel.

We (en ik zeg niet vaak ‘we’, aangezien er over de meeste onderwerpen net zoveel meningen als mensen zijn in Nederland) willen dit niet! Het kan ons niet schelen of deze bloederige vracht legaal is of niet, we willen het gewoon niet binnen onze landsgrenzen hebben.

Als Nederlands staatsburger is er maar één ding dat ik kan doen en dat is mijn minister oproepen om alles te doen wat in haar macht ligt om deze boodschap over te brengen aan de verantwoordelijken in IJsland. Het lijkt me logisch dat de leider van een walvislievend land opkomt voor de wensen van zijn burgers.