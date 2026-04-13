Hou het maar eens droog: Na een hels leven als fokzeug mag Sam haar eigen biggen opvoeden

Na een hard en zwaar leven als fokzeug in de vee-industrie, krijgt Sam nog een keer biggen. Maar voor het eerst in haar leven mag zij haar kinderen zélf opvoeden en verzorgen. Karen Soeters van House of Animals sloot Sam in haar hart en volgde dit bijzonder moedervarken ruim drie jaar. Hieruit ontstond de indrukwekkende en liefdevol gemaakte documentairefilm SAM.
SAM is een film van Robert van Tellingen naar idee van Karen Soeters. De verteller is Loretta Schrijver(†), die helaas op 27 maart 2025 is overleden. Haar stem geven aan SAM was een vurige wens en haar droom was dat zo veel mogelijk mensen de film SAM zouden zien.
