Hou er mee op

Opinie

Vincent Bijlo Cabaretier, schrijver, muzikant en podcastmaker

Terwijl ik dit zit te schrijven zijn ze in Den Haag aan het praten, de vier strompelaars, de amateurs, de dilettanten, onder leiding van de man van wiens humeur heel Nederland sinds 22 november 2023 afhankelijk is.

Hoe hebben ze het in godsnaam met zijn allen zover laten komen? Dag na dag na dag worden hun broddelige wetsvoorstellen gekraakt door tal van instanties en experts, keer op keer blijkt dat ze gewoon de kennis niet hebben om ook maar iets van een regeringsbeleid tot stand te brengen, en ze gaan er maar mee door.

Oh, ik hoop zo dat ze vanavond nou eens eindelijk tegen die doodlopende wegpopulist zullen zeggen: “Wilders, je hebt nog nooit, maar dan ook echt nog helemaal nooit iets bijgedragen aan een beter Nederland. Je partij, die overigens helemaal geen partij is maar een eenmanszaak, zit nu in een kabinet en je hebt daar mensen neergezet die totaal ongeschikt zijn voor hun beroep als minister of staatssecretaris. Je blijft je intussen zelf gedragen als oppositieleider, waardoor je alle verantwoordelijkheid ontloopt. Alles dat jij niet voor elkaar krijgt, schuif je in onze schoenen.

Wilders, het leidt nergens toe. Intussen belazer jij en wij allemaal onze kiezers, we zitten er alleen maar omdat we er zitten, het land zakt verder in de shit en we kakelen maar door. De Nederlandse politiek is niet meer serieus te nemen. We hebben een holle trekpop als premier. Alsjeblieft Wilders, ga op Bonaire wonen, waar je het in de zomer van 2023 zo goed met Ronald Plasterk kon vinden. Het is allemaal zo ontzettend mislukt. Je boodschappenbonus, je huurbevriezing, je gelieg, je verkeerde cijfers, je geblaf, weet je wat jij doet Wilders? Je speelt een politicus, je bent het niet. Jij bent niet te ontmaskeren, als we je masker aftrekken zit er niets onder. Alles wat jij niet wilt, want je wilt niets wel, je zit alleen maar te saboteren, te sarren en te jennen, je zit te spelen met al die andere dilettanten van de coalitie, alles wat je niet wilt is voor de bühne. Je bent niet meer dan een façade Wilders, een holle gefrustreerde wanhopige roeptoeter die al twintig jaar lang geen contact meer heeft met het echte Nederland.

We luisteren niet meer naar je grijsgedraaide platen, je oude wijn in oude zakken. Alles dat jij uit de ijskast haalt stinkt, hij stond niet aan Wilders, de ijskast.

Trek desnoods in bij die andere verlosser, die op Goede Vrijdag het hazenpad koos maar gelukkig niet wederopstond, twee dagen later. Ga, trek de stekker eruit, doe het!”