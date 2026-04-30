Hou de rug recht

Tijdens de bezetting bleek wie de rug recht hielden en wie meeging met het kwaad. Het waren vooral de gereformeerden en de communisten die van meet af aan in het verzet gingen. Ondanks hun verschil in overtuiging bracht hun geloof dat het kwaad bestreden moet worden, hen samen. In een krantenartikel over het joods monument in het centrum van Gorredijk, stond een zin die volgens mij alles zegt. De zin ontleent aan psalm 1 van het Oude Testament: Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen.
Ook nu geldt deze boodschap. Ga niet mee met roddel en achterklap. Koester democratie. Ga niet mee met gemakkelijk in het gehoor liggende kwaadsprekerij. Ga niet mee met verketteren van vluchtelingen. Ga niet mee in het verketteren van gekozen politici als zakkenvullers. Ga tegen de stroom als die stroom niet deugt. Ga niet mee met het afschilderen van ouderen als probleem. Kijk naar de feiten en oordeel dan.
Heb lef en ga tegen misvattingen in.
