Horrorhagel treft Spanje, auto's op grote schaal verwoest en dit is nog maar het begin

Grote delen van Spanje zijn getroffen door een verwoestend noodweer. Op sommige plaatsen ging dat gepaard met enorme hagelstenen waartegen amper bescherming mogelijk is. Op beelden is te zien hoe bijvoorbeeld auto's in Almeira zwaar beschadigd raken door hagelstenen zo groot als tennisballen die massaal met grote kracht uit de lucht neerdalen. De buien zijn zo hevig dat de straten blank komen te staan.

De gevolgen van deze hevige regen zijn enorm geweest. Binnen korte tijd zijn er in heel Andalusië meer dan 200 incidenten gemeld. De provincie Almería, met El Ejido als het zwaarst getroffen gebied, heeft de meeste schade geleden. Veel woningen, kelders en garages stonden onder water, met alle nare gevolgen van dien. In El Ejido heeft hagel, ter grootte van pingpongballen, veel autoschade veroorzaakt.

Op andere plekken vielen zware regenbuien die zorgden voor overstromingen en overlast.

Weerdienst Aemet heeft het regenalarm verhoogd naar code rood voor de provincie Valencia, waar nu al overstromingen plaatsvinden. In Andalusië, Castilla-La Mancha en Murcia geldt code oranje. ,,Dinsdag zal waarschijnlijk de ongunstigste dag worden, met zeer intense en aanhoudende regenval rond de Straat van Gibraltar, Oost-Andalusië, Murcia, Castilla-La Mancha en de regio Valencia”, zegt Rubén del Campo, woordvoerder van de Spaanse regering, tegen El Pais. In deze gebieden kan er meer dan 120 tot 150 liter per vierkante meter regen vallen in minder dan 24 uur.

Het noodweer wordt veroorzaakt door een fenomeen dat bekend staat als Dana (depresión aislada en niveles altos) dat vrijwel jaarlijks optreedt in de lente en herfst. De bevolking is gewaarschuwd niet onnodig te reizen en de weerberichten goed in de gaten te houden. Verwacht wordt dat het ergste nog moet komen.