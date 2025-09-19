Horror en toch leuk: Lubach toont de fascistische sprookjes van Trump en Disney Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 292 keer bekeken • bewaren

Terwijl andere tv-shows als de dood zijn de nieuwe fascisten en hun sympathisanten voor het hoofd te stoten - 'anders willen ze niet meer te gast zijn!' - maakt Arjen Lubach van zijn hart geen moordkuil.

Na uitgelegd en getoond te hebben hoe Trump en zijn trawanten er op uit zien iedere kritiek te smoren en censureren, laat hij zien hoe het nieuwe Amerika er uitziet aan de hand van Disney klassiekers in een MAGA-jasje.

Voor het Amerikaanse publiek, dat niet meer de spot mag drijven met de kleuterpresident, maakte hij ook een ondertitelde versie. Een veilige vakantie naar de VS zit er wellicht niet meer in voor de presentator.