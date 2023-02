'Hopeloos': Zelfs de Democraten lijken het vertrouwen in vicepresident Kamala Harris kwijt te zijn Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1120 keer bekeken • bewaren

De Amerikaanse vicepresident Kamala Harris staat er slecht voor. Niet alleen Republikeinen willen maar weinig weten van de eerste vrouw in die functie, ook binnen haar eigen Democratische partij ligt ze slecht. Uit een nieuw profiel in de New York Times komt naar voren dat zelfs de mensen om Harris heen “alle hoop” voor haar politieke toekomst hebben verloren.

Terwijl de volgende Amerikaanse presidentsverkiezingen alweer om de hoek staan, is nog hoogst onzeker wie het namens de Democraten zal opnemen tegen de Republikeinse tegenstander. De zittende president Joe Biden, inmiddels 80 jaar oud, heeft nog geen uitsluitsel gegeven of hij voor een tweede ronde gaat. Doet hij dat niet dan is het hoogst de vraag of zijn vicepresident het stokje van hem overneemt. De kans is groot dat ze maar weinig kans maakt op een overwinning tegen wie dan ook.

Hoewel Harris de laatste maanden iets meer op de voorgrond treedt, vooral als voorvechter van abortusrechten en in haar afkeer van politiegeweld tegen overwegend zwarte Amerikanen, blijft het verwijt dat ze onzichtbaar is aan haar kleven. Volgens Democraten is Harris er in de twee jaar dat ze nu vicepresident is, niet in geslaagd een leider binnen de partij te worden en heeft ze dus al helemaal niet laten zien dat ze het land kan leiden.

Volgens de bronnen binnen het Witte Huis die op basis van anonimiteit met de New York Times wilden spreken, heeft niemand nog vertrouwen in Harris. Zelfs president Biden zou Harris achter gesloten deuren een “werk in uitvoering” hebben genoemd, een opmerking die het Witte Huis wil toegeven noch ontkennen.

Volgens de Times is de grote vraag binnen de Democratische partij vooral hoe ze voor de verkiezingen van 2024 aan de kant kan worden geschoven, zonder dat dit een rel wordt die uiteindelijk de Republikeinen in de kaart speelt. Harris zonder meer passeren voor een volgende ronde, betekent ook dat de eerste vrouw, de eerste Zwarte Amerikaanse en de eerste Aziatische Amerikaanse (Harris is van gemengde Afro-Amerikaanse en Indiase afkomst) vicepresident al na één termijn aan de kant geschoven wordt. Iets wat gevoelig kan liggen bij de achterban. Er zijn ook mensen die menen dat de kritiek op Harris voor elke eerdere vicepresident geldt, maar dat er bij Harris juist vanwege haar afkomst extra nadruk op wordt gelegd.