Hoor de bossen gillen

21 jul. 2022 - 14:07

Inmiddels zijn we overtuigd geraakt dat het te laat is nu de ijskappen in versnelling smelten om nog ingrijpende maatregelen op kort termijn te treffen. Het smelten van de ijskappen is niet omkeerbaar proces maar een ijzeren natuurwet. Wat we nog moeten doen is vaststellen op welk moment in de tijdlijn de opwarming in geringe mate begon en dan zoeken of een mogelijke start van iets de oorzaak is omdat alles actie en reactie is. Ik heb er lang over gedaan en een mogelijk moment gevonden. Kan het zijn dat de start van intercontinentaal vliegverkeer aan de rand van de dampkring in het half luchtledig een smogdeken heeft ontwikkeld wat zich niet eenvoudig laat verwijderen. Als dit verband gevonden kan worden dan is stoppen met intercontinentaal vliegen geboden. Bedenk dat het herstellingsvermogen van onze planeet enkel binnen die planeet plaatsvindt maar niet daarbuiten of aan de randen.