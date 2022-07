Hoogste tijd voor een corona- en oorlogswinstbelasting

Wat doet een liberale overheid? Die zegt: eigen verdienste moet beloond worden maar de maatschappij mag best een stevig percentage vragen van wat je zomaar door een crisis in de schoot is gevallen. Bij ons is dit principe voor het eerst ten uitvoer gelegd door de grote liberale staatsman Willem Treub. En wel middenin de Eerste Wereldoorlog. Als bedrijven vergeleken met het laatste vredesjaar (1913) extreme omzetten en winsten boekten, moesten ze zelf bewijzen dat dit niet het gevolg was van de oorlogsomstandigheden. Anders hief de voortreffelijke Treub een oorlogswinstbelasting, die tot 30% kon oplopen. Laten we eerlijk zijn: dit leidde tot veel discussie met de fiscus. Zoveel dat er voor het eerst belastingadviseurs aantraden.