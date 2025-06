Hoogleraar hekelt politiegeweld tegen studenten en dient ontslag in Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 437 keer bekeken • bewaren

Hoogleraar radicalisation studies Tahir Abbas heeft zijn ontslag ingediend bij de Universiteit Leiden. In een brief aan de rector uit hij zijn zorgen over de academische vrijheid en de veiligheid van studenten, schrijft de universiteitskrant Mare. Hij verwijt het college van bestuur dat het pro-Palestina-demonstranten onvoldoende heeft beschermd tegen politiegeweld.

Abbas constateert dat er een onveilige sfeer heerst op de universiteit, waardoor de vrijheid van meningsuiting in gevaar komt. Sinds 7 oktober is stemming op de campus omgeslagen. Bij gesprekken over Gaza moest de professor over eieren lopen. “Voor ik ook maar vagelijk suggereerde dat er misschien een genocide plaatsvindt, kreeg ik zeer luide pushback van mensen binnen de faculteit”, zegt hij tegen Mare.

“Ik voelde me daardoor zeer geïsoleerd, zeker als een Brit tussen voornamelijk Nederlanders én als persoon van kleur met een islamitische naam. Als ik de faculteit binnenloop, voelt het alsof ik een doelwit op mijn rug heb, zeker met al die beveiliging bij de ingang. We hebben hier zoveel studenten van over de hele wereld die ideeën en inzichten met zich meenemen. Zij kunnen het debat verbeteren en vormgeven, maar dat debat wordt juist gesmoord.

“Misschien ben ik geradicaliseerd door wat ik online heb gezien, en ik ben als onderzoeker van racisme, extremisme en conflicten zeer bewust van mijn eigen bias, maar ik heb nog nooit zoiets afgrijselijks gezien als wat er nu in Gaza gebeurt. En dan is er de stilte, het gebrek aan actie overal. Geen wonder dat onze studenten boos zijn en gehoord willen worden. Zij zijn onze toekomst. Het is alleen maar passend dat zij zich uitspreken.”

Abbas krijgt een nieuwe aanstelling aan de Aston University in Birmingham.