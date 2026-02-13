Hooggerechtshof: Palestine Action onterecht bestempeld tot terreurgroep Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • Bewaren

Het Britse Hooggerechtshof heeft de beslissing van de Labour-regering om de actiegroep Palestine Action aan te merken als terreurgroep onwettig verklaard. Leden en protesterende sympathisanten van Palestine Action werden de afgelopen maanden op grote schaal gearresteerd op basis van strenge antiterreurwetgeving die ooit is ingevoerd om extreem gewelddadige groeperingen te vervolgen. Palestine Action gebruikt geen geweld tegen personen maar bekladde militaire vliegtuigen als protest tegen de genocide in Gaza. Het vonnis is een nieuwe tegenslag voor de regering van Keir Starmer, die blunder op blunder stapelt.

Advocaten van Huda Ammori, medeoprichter van Palestine Action in 2020, betoogden vorig jaar tijdens een hoorzitting dat de maatregel een autoritaire beperking was van het recht op protest. Het Hooggerechtshof gaf Ammori gelijk op twee punten van het bezwaar, waaronder dat het verbod een onevenredige inbreuk vormde op het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vergadering.

Het verbieden van Palestine Action op grind van antiterreurwetgeving is buitenproportioneel, constatteert de rechtbank. Tegelijkertijd is het verbod nog niet meteen van de baan omdat het voorlopig van kracht blijft als de regering hoger beroep aantekent tegen het vonnis. Minister van Binnenlandse Zaken Shabana Mahmood heeft onmiddellijk verklaard dat te zullen doen.

In Nederland werd vorig jaar met steun van de VVD een motie aangenomen voor een soortgelijke maatregel. De rechtse en fascistische partijen willen dat Antifa, een los verband van antifascistische activisten, wordt aangemerkt als terroristische organisatie.