Hooggerechtshof maakt gehakt van Trumps importheffingen

Het Hooggerechtshof heeft de hoeksteen van Trumps economische beleid illegaal verklaard. Het hoogste Amerikaanse rechtscollege oordeelde vrijdag in meerderheid dat de president de meeste importheffingen niet had mogen opleggen. De wet waarop de autocraat zich baseerde, geeft hem niet dat recht.

Hoewel dat laatste ook voor leken al maanden duidelijk was, was het spannend of het door conservatieven gedomineerde Hooggerechtshof er ook zo over zou denken. Hoewel de rechters tijdens de zitting over de kwestie kritische vragen stelden aan de overheid, vreesden kenners dat de Republikeinen in het hof hun oren toch zouden laten hangen naar Trump.

Uiteindelijk oordeelden zes van de negen rechters dat Trump zijn boekje te buiten was gegaan. De rechters die in kamp-Trump bleven, waren de ultrarechtse Clarence Thomas, Samuel Alito en Brett Kavanaugh.

De uitspraak van het Hooggerechtshof is een ongekende klap voor Trump, die tot nu toe vaak zonder al te veel problemen zijn krankzinnige domrechtse agenda kon uitrollen.

Bij het verhogen van de importheffingen baseerde Trump zich op de International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), die bedoeld is voor een nationale noodtoestand. De IEEPA geeft de president niet het recht om importheffingen in te voeren. Eerder bepaalden lagere rechtbanken ook al dat Trumps interpretatie van de wet van geen kanten deugde.

Het is nog onduidelijk of het Trump-regime de al geïnde heffingen moet terugbetalen. Trump beweerde dat het buitenland de heffingen zou betalen, maar in de praktijk bleken Amerikaanse bedrijven en consumenten voor 90 procent van de belastingen op te draaien.