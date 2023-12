Hooggerechtshof Colorado: Trump niet op stembiljet in 2024

20 dec. 2023 - 10:32

En zo zie je maar weer dat degenen die het hardst roepen dat de ander de democratie en de rechtsstaat in gevaar brengt zelf er niet voor terugschrikt democratie en rechtstaat opzij te zetten wanneer men in het nauw geraakt. Dat begon bij de Democraten in 2000 al toen Al Gore de verkiezingen verloor van George Bush en later toen Hillary Clinton die verloor van Donald Trump. Alle registers werden opengetrokken om dat ongedaan te maken maar tevergeefs. In Nederland zie je het nu in reactie op de overwinning van Wilders ook al gebeuren.