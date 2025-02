Hooggeplaatst BBB-Kamerlid Lilian Helder (ex-PVV) stapt op zonder verklaring te geven Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1275 keer bekeken • bewaren

Lilian Helder, sinds 2023 Kamerlid namens BBB nadat ze afscheid nam van de PVV waarvoor ze in 2010 op het pluche kwam, verlaat de Tweede Kamer. Dat heeft ze terloops gemeld tijdens een commissiedebat van Justitie & Veiligheid. Ze beklaagt zich over het toenemend gebrek aan inhoudelijk debat. Ze vond het "lief" dat de overige parlemenstleden met verbaasde blikken reageerden op haar onverwachte mededeling. Helder verklaarde dat ze weggaat zo gauw er een opvolger bekend is en dankte vervolgens de Kamerleden met wie ze "prettig kon samenwerken".

Helder wil niet duidelijk maken waarom ze plots opstapt. Het AD meldt:

Dat Lilian Helder afzwaait als BBB-Kamerlid komt niet uit de lucht vallen. Ze is al sinds het begin van het kerstreces niet meer gesignaleerd in de Tweede Kamer. Op 14 januari meldde zij zich officieel af voor de plenaire vergaderingen. En afgelopen dinsdag liet Kamervoorzitter Martin Bosma weten dat zij zich ook alvast afmeldt voor de vergaderingen van volgende week. Daarbij stond in Helders X-profiel tot voor kort dat zij Tweede Kamerlid is voor de BBB. Maar inmiddels zijn de letters ‘BBB’ weggehaald. En waar alle BBB-Kamerleden op 24 december een feestelijke kerstboodschap voor hun volgers hebben geplaatst op X, ontbreekt Lilian Helder in dat rijtje.

Het AD informeerde al eerder naar de positie van Helder maar werd toen door Hoofdboerin Caroline van der Plas voorgehouden dat er "niets aan de hand" was. Dat blijkt dus weer eens niet niet te kloppen. Henk Vermeer, de rechterhand van de Hoofdboerin, meldde zelfs dat ze ziek was. Dat werd door Helder zelf stellig ontkend.

Helder, it's all in the name, heeft ook nooit willen vertellen waarom ze de PVV verliet. Ze stond op de vijfde plaats in de kandidatenlijst.