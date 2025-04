Hoog tijd voor een groot democratisch front tegen het oprukkend fascisme

Nu politieke hooligans deel uitmaken van de regeringssoaliie en zelfs het kabinet, neemt ook het straatgeweld toe. Dat blijkt in gemeentes waar men zich de vraag stelt of er ruimte moet worden gemaakt voor asielzoekers of vluchtelingen met een verblijfstitel. Dan komt het steevast tot rellen en geweld. In de zalen maken agressieve spreekkoren een gedachtenwisseling onmogelijk. Dit alles leidt steeds vaker tot succes. Schijterige gemeentebestuurders houden de vreemde snoeshanen buiten de deur.

Dit front is geen coalitie in de traditionele zin des woords. Het wil geen regering in het zadel hebben. Het houdt zich uitsluitend bezig met de verdediging van de democratische structuren en het verdringen van bestuurders die de democratie vijandig gezind zijn. Dat is een beperkt werkveld. Alle partijen in Nederland behalve de PVV, Forum, BBB en Ja21 horen in principe bij dit Democratisch Front thuis. VVD en NSC zullen kleur moeten bekennen: of zij sluiten een pact met de tegenstanders van de rechtsstaat of met de voorstanders daarvan. Schipperen is op dit gebied niet mogelijk. Het is het een of ander. Het is erop of eronder.