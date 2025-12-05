Hoofdpiet ontvangt doodsbedreigingen nadat Telegraaf lezers ophitst tegen publieke omroep Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 132 keer bekeken • bewaren

"Kijkers woest omdat Sinterklaasjournaal geheim van feest verklapt”. En: “Publieke omroep wil alles verpesten”. De Telegraaf was eerder deze week duidelijk not amused over een onderdeel van het Sinterklaasjournaal. Daarin had de hoofdpiet gesuggereerd dat ouders zelf stiekem cadeautjes voor de kinderen zouden kunnen kopen vanwege de logistieke problemen die de Sint en zijn pieten ondervonden bij de distributie van de pakjes.

Het kwam hoofdpiet Niels van der Laan op doodsbedreigingen te staan, vertelde de presentatrice van het Sinterklaasjournaal Merel Westrik donderdag bij de talkshow Eva. De NOS bericht: “Westrik zei dat de bedreigingen "op agressieve manier zijn geuit". Volgens haar moest de politie eraan te pas komen. Een woordvoerder van de NTR laat weten dat de bedreigingen deze week zijn geuit.”

Op X, dat in betere tijden Twitter heette, is te zien dat veel mensen begrip hebben voor de doodsbedreigingen aan het adres van Van der Laan. Onder een bericht over de doodsbedreigingen van Ongehoord Nederland-baasje Joost Niemöller reageren mensen (of Russische bots, nog even uitzoeken, red.) enthousiast. “Terecht. Wat voor achterlijke idioot heeft de behoefte om (sic!) heel veel kinderen een leuk feest te bederven”, schrijft er een. “Wat had die lul anders verwacht dan”, aldus een ander.