Hoofdeconoom CBS legt haarfijn uit waarom Jan van de Beek een fopwetenschapper is

Goede wetenschappers bekijken de wereld met een open blik. Ze staan open voor feiten en argumenten die in strijd zijn met eerdere overtuigingen. Om die reden is de door Forum voor Democratie betaalde wiskundige Jan van de Beek, die zich al jaren met het migratiedebat probeert te bemoeien, geen goede wetenschapper.

Volgens Van Mulligen kunnen we beter luisteren naar migratie-expert Hein de Haas. “De Haas stelt het heel scherp: migratie is niet iets waar je voor of tegen kunt zijn, maar een fenomeen om te bestuderen. Dat maakt hem een wetenschapper. Iemand met de premisse dat migratie slecht is en daar vervolgens cijfers bij zoekt is dat niet. Een essentieel verschil.”