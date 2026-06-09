Hoofdaanklager Internationaal Strafhof, die arrestatie Netanyahu beval, geschorst wegens seksueel wangedrag Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 535 keer bekeken • Bewaren

Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, is geschorst nadat het toezichts- en bestuursbureau heeft geconcludeerd dat er voldoende gronden zijn om een tuchtprocedure te starten wegens wangedrag.

De New York Times meldt:

De eerste beschuldigingen van seksuele intimidatie doken intern binnen het Hof op in mei 2024. De heer Khan, die de beschuldigingen herhaaldelijk heeft ontkend, trad vorig jaar tijdelijk terug in afwachting van de uitkomst van het onderzoek. Een team van de Verenigde Naties onderzocht de beschuldigingen op verzoek van het hof, waarna hun bevindingen werden beoordeeld door een panel van rechters, die het bewijsmateriaal evalueerden. De VN-onderzoekers zeiden bewijs te hebben gevonden dat de heer Khan zich schuldig had gemaakt aan "seksueel contact zonder toestemming" met een vrouw uit zijn staf, maar de rechters oordeelden unaniem dat het bewijs niet voldeed aan de wettelijke norm van "buiten redelijke twijfel" voor een vaststelling van wangedrag.

Het bureau laat zich er niet over uit of Khan schuldig is maar concludeert nu dat er voldoende reden is om de 125 lidstaten van het hof te laten stemmen over zijn eventuele ontslag. Bij een absolute meerderheid van 63 stemmen, wordt Khan uit zijn functie ontheven. De voorzitter verklaat dat de bijeenkomst "zo spoedig mogelijk" wordt uitgeroepen.

"Een hoofdofficier van justitie moet bekendstaan ​​om de waarheid", aldus Kenneth Roth, voormalig directeur van Human Rights Watch. "Als het bureau Khans ontkenningen heeft verworpen, ondermijnt dat zijn geloofwaardigheid en roept het belangrijke vragen op over de vraag of hij de aanklachten überhaupt nog moet aanvechten, of dat hij beter ontslag kan nemen in het belang van het hof."

De Britse krant Daily Mail onthulde in oktober 2024 dat een vrouwelijke medewerker van het hof had geklaagd over Khans gedrag jegens een collega van haar. The Guardian meldde later dat Khan trachtte de beschuldigingen in een doofpot te stoppen. Het hof startte een onafhankelijk onderzoek naar de beschuldigingen "om een ​​volledig onafhankelijk, onpartijdig en eerlijk proces te garanderen". De onderzoekers concludeerden in een geheim rapport dat Khan "seksueel contact zonder toestemming" had gehad met een junior medewerker en hij wraak had genomen op twee andere medewerkers die haar beschuldigingen bij het hof hadden gemeld, nadat ze hen in vertrouwen had genomen.

De NYT schrijft:

Deze laatste stap in de zaak van de heer Khan volgt op een lang proces dat een gevoel van onzekerheid heeft gecreëerd bij het ICC, dat in 2002 werd opgericht om mensen te onderzoeken en te vervolgen die worden beschuldigd van de ernstigste misdrijven ter wereld, zoals genocide en oorlogsmisdaden. Het onderzoek heeft ook vragen opgeroepen over de vraag of de heer Khan, een prominent figuur die arrestatiebevelen heeft verkregen tegen premier Benjamin Netanyahu van Israël en president Vladimir V. Poetin van Rusland, effectief zal kunnen functioneren als hij terugkeert naar zijn functie.