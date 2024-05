Hoofdaanklager ICC eist arrestatiebevel tegen genocidale maniak Netanyahu en Hamas-leiders Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 263 keer bekeken • bewaren

De hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof (ICC), Karim Khan, heeft maandag bekendgemaakt arrestatiebevelen uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu, diens extreemrechtse minister van Defensie Yoav Gallant en drie Hamasleiders. Dat meldt ANP. Volgens Khan zijn zij verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid in de Gazastrook en Israël.

In een verklaring schrijft Khan voldoende bewijs te hebben verzameld om het vijftal te vervolgen. De Hamas-leiders worden onder meer verantwoordelijk gehouden voor moorden, gijzelingen en verkrachtingen sinds de aanval op 7 oktober. Netanyahu en Gallant worden in de buitensporige reactie daarop opzettelijk talloze burgerslachtoffers te hebben gemaakt in Gaza, door onder meer bombardementen en het veroorzaken van hongersnood. Het is nu aan de rechters van het ICC om te bepalen op de arrestatiebevelen definitief worden uitgevaardigd.

Hoewel het ICC tot maandag niets had laten doorschemeren over eventuele arrestatiebevelen, zag Netanyahu de bui al hangen. Eerder schreef hij op sociaal netwerk X dat een arrestatiebevel een "ondermijning van Israëls fundamentele recht op zelfbescherming" was en noemde hij het een "historisch schandaal".

Historisch is het zeker, het is namelijk voor het eerst dat de aanklager van het ICC een arrestatiebevel wil voor de politiek leider van Israël dat al sinds mensenheugenis de rechten van de Palestijnen op grote schaal schendt. Ruim een jaar geleden vaardigde het Strafhof wel al een arrestatiebevel uit tegen de Russische dictator Vladimir Poetin vanwege diens Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne.

Hamas hekelt de aanvraag van internationale arrestatiebevelen tegen drie van haar leiders door de aanklager van het ICC, zo meldt ANP. Dit "stelt het slachtoffer gelijk aan de beul", aldus een topfunctionaris van de Palestijnse groepering. Hij spreekt van een aanmoediging voor Israël om door te gaan met zijn "oorlog van uitroeiing" in Gaza.