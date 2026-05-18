De opiniesite van BNNVARA met actueel nieuws en uitgesproken meningen.

Hoofd Canal+ zet 600 acteurs en regisseurs op zwarte lijst omdat zij petitie ondertekenden tegen extreemrechtse miljardair Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 469 keer bekeken • Bewaren

De CEO van Canal+, Maxime Saada, heeft aangekondigd dat hij niet langer wil samenwerken met ruim zeshonderd mensen uit de filmwereld die een petitie hebben ondertekend waarin zij hun zorgen uitspreken over de groeiende media-invloed van de extreemrechtse miljardair Vincent Bolloré.

De ondertekenaars van de petitie vrezen dat Bolloré’s invloed “niet alleen zal leiden tot meer van dezelfde films, maar ook tot een fascistische overname van de collectieve verbeelding”. Saada, die met zijn zwarte lijst het gelijk van de ondertekenaars bewijst, beschouwt de petitie als “een onrecht”.

De grote man achter Canal+, Bolloré, zet zijn tv- en radiozenders, uitgeverijen en tijdschriften in om ultrarechtse politici aan de macht te brengen. Met name de extreemrechtse nieuwszender CNet is berucht.

Dat Bolloré recent ook een belang nam in bioscoopketen UGC vergrootte de zorgen over zijn macht. Zijn Canal-groep is de belangrijkste financier van Franse films. Bolloré controleert niet alleen Canal+ maar ook het productiehuis StudioCanal.

De zwarte lijst heeft dan ook vergaande gevolgen voor de ondertekenaars van de petitie. Onder hen bevinden zich vooraanstaande filmmakers zoals actrice-regisseuse Juliette Binoche en regisseur en scenarioschrijver Arthur Harari, een van de twee schrijvers van de Oscar-winnende film Anatomie d'une chute.