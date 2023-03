Honing van buiten de EU blijkt vaak niet afkomstig van bijen, Britse honing altijd nep Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 590 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: quisnovus

Een aanzienlijk deel van de honing die van buiten de EU wordt geïmporteerd is nep. Dat wil zeggen dat de honing is vemengd met bijvoorbeeld goedkope zoete siropen. De fraude prijst Europese imkers uit de markt. Ondertussen heeft Europa meer honing nodig dan de Europese bijen maken.

SANTE, de Europese instantie voor Gezondheid en Voedselveiligheid, deed in samenwerking met de nationale instituten van 18 lidstaten ter bestrijding van voedselfraude, onderzoek naar de zuiverheid van honing. De resultaten zijn schokkend. Met 46 procent van de 320 genomen monsters bleek iets verdachts aan de hand. Het is voor handelaren aantrekkelijk om de honing te verdunnen met siropen omdat de prijsverschillen zo groot is. De waarde van geïmporteerde honing is bijna zes keer zo hoog als die van bijvoorbeeld rijstsiroop, wat het voor geldbeluste types aantrekkelijk maakt het originele product aan te lengen. De onderzoekers wijzen er op dat er daarbij geen sprake is van gevaar voor de volksgezondheid maar wel sprake is van fraude.

Naast verdunnen wordt er ook gefraudeerd met de vermelding van de landen van herkomst.

Relatief gezien wordt het vaakst gerommeld met honing uit Turkije. In 94 procent van de gevallen bleken de monsters verdacht. In absolute zin is de honing uit China het minst betrouwbaar want daar komt de meeste import vandaan. Met driekwart daarvan blijkt gerommeld.

Honing die wordt geïmporteerd uit Groot-Brittannië is nooit zuiver, zo blijkt uit de monsters. Vermoedelijk omdat veel van die honing wordt aangelengd met 'honing' van buiten het VK. Sinds de Brexit is de controle op voedselveiligheid minder geworden in de voormalige lidstaat, zo rijst het vermoeden. De Britse regering ontkent dat overigens in alle toonaarden.