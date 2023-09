Hongerstakende bomenredder na drie weken uit boom gehaald

De Franse politie heeft zondagochtend met een hoogwerker de bekende bomenredder Thomas Brail uit een plataan gehaald. De ecologische activist bivakkeerde al 22 dagen in de boom die voor het ministerie van Transitie in Parijs staat. Brail, die vaker protesteert tegen de vernietiging van bossen, is sinds drie weken in hongerstaking uit protest tegen de aanleg van een 54 kilometer lange autosnelweg tussen Toulouse en Castres. Milieugroepen proberen dat project al jaren tevergeefs tegen te houden.De politiek reageerde ook dit keer niet op de protestactie van Brail die door zijn hongerstaking 10 kilo aan lichaamsgewicht verloor. Hij kondigde aan daarom vanaf maandag ook in dorststaking te zullen gaan, een actie die de dood tot gevolg kan hebben. Brail werd door de politie afgevoerd in een ambulance en naar een ziekenhuis overgebracht.