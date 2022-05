Hongersnood in Afrika en Midden-Oosten dreigt als gevolg van oorlog in Oekraïne

15 mei 2022 - 20:15

Niets willen doen, hoezo, Frans? Is er en elementair verschil tussen een sprinkhaneplaag, extreme droogte of een invasie leger uit Rusland? Inderdaad speelt in de landbouw behalve het globale (neo)liberale plaatje, ook vaak regelgeving en subsidie (op kunstmest, graan en olie voor de armsten in India, import heffingen etc), maar het globale plaatje blijft toch vrij liberaal, kijk wat er gebeurt met de spijsoliemarkt, zonnebloemolie ineens verdubbeld in prijs, oliepalmolie soorten niet meer geexporteerd uit indonesie, dus mooie prijzen voor canola en koolzaad, zelfs in NL. Is het genoeg om de tekorten tegen te gaan? Die 50 miljoen krijgen ongetwijfeld weer zakken maismeel en sojaolie toebedeeld, maar de prijzen van granen en spijsolie zullen in de liberale wereld toch moeten zorgen voor nieuwe balanzen, want het idee van Dr Orr vd FAO is nooit serieus genomen (zorgen voor politiek van distributie en strategische voorraden).