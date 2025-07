Honger en gebombardeerd in een 'veilige' zone in Gaza Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 205 keer bekeken • bewaren

May-May Meijer Oprichter vredesorganisatie Peace SOS

Nederland en EU, stop de genocide nu.

Dinsdagochtend schreef Salama, de man van de familie uit Gaza me: “My children are still crying from hunger.”

Ik dacht daarover na, hoe erg dat moet zijn. Dat je als ouders niets liever wilt dan dat je kinderen gelukkig zijn, en dat je al bijna twee jaar lang midden in een oorlogssituatie zit en je kinderen niet voldoende te eten kan geven.

Dinsdagavond schreef Salama dat ze waren omgeven door intense bombardementen. Een familielid was gewond geraakt aan zijn voet en hij was met hem naar het ziekenhuis gegaan. Er was zo’n groot aantal gewonde mensen dat hij niet onmiddellijk geopereerd kon worden. Dinsdagavond laat vonden er bombardementen naast het huis van Salama plaats. Hij schreef me woensdagmiddag:

“Thank God we are fine…

Despite the panic yesterday.

My children woke up screaming in fear. The explosion was very close..

My uncle was also injured in his house.

Yesterday was very bloody.

Bombing and killing were everywhere and at all times.

The sounds of explosions did not stop throughout the night.

The area we live in is classified as a safe zone.”

Gelukkig waren Salama en zijn gezin ongedeerd, afgezien van de psychische problematiek die ze in de bijna twee jaar durende oorlog hebben opgelopen. Hoe afschuwelijk is dit voor Salama en zijn gezin. Hij concludeert dan ook, wat velen ook gelezen hebben, maar hoe pijnlijk moet het zijn om dit in het echt te ervaren: “Yet, there is no safety anywhere.”

Tot mijn grote ontzetting is het spoeddebat in de Tweede Kamer dat gisteren was aangevraagd over de rampzalige humanitaire situatie in Gaza, afgewezen. Er vindt genocide plaats in Gaza en Nederland steunt Israël politiek, economisch en militair. De Tweede Kamer keert echter niet terug van reces.

Ik blijf herhalen dat er gauw humanitaire hulp en een permanent staakt-het-vuren dient te komen, al is dat eigenlijk al veel te laat en zijn er minstens 59.000 mensen gedood en vele duizenden begraven in het puin. Volgens Al Jazeera gingen er minstens 100 mensen dood van de honger, onder wie minstens 80 kinderen. Een aantal landen, waaronder Nederland, deed onlangs een gezamenlijke oproep voor een staakt-het-vuren. Israël reageerde door aan te geven dat ze het statement van de realiteit af vonden staan en dat ze het een verkeerde boodschap aan Hamas vonden. “Alle statements en alle claims moeten gericht worden aan de enige partij die verantwoordelijk is voor een deal om de gijzelaars vrij te laten en een staakt-het-vuren: Hamas, die de oorlog begonnen is en het verlengt.”

Alhoewel de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023 gruwelijk waren - evenals de 55 gedode kinderen in 2022 die niet in het nieuws kwamen - is Israël verantwoordelijk voor haar eigen acties en kan ze niet alles afschuiven op Hamas. Twee miljoen Palestijnen in Gaza hebben dorst en lijden honger. Het Lemkin Instituut voor Genocide Preventie geeft ook aan dat elke leider in de wereld moet doen wat mogelijk is om ervoor te zorgen dat water en voedsel nu Gaza inkomen. UNWRA heeft genoeg eten om de gehele populatie van Gaza voor drie maanden van eten te voorzien. UNWRA liet ook weten dat de goederen op drie uur afstand van Gaza aanwezig zijn. Het enige dat hoeft te gebeuren is dat de grenzen geopend worden. En dat er veiligheid is voor de bestuurders van de hulpvrachtwagens. Jan Egeland van de hulporganisatie Norwegian Refugee Council gaf onlangs aan dat meer dan 85% van de hulpvrachtwagens hun bestemming in Gaza nooit bereikt. De inhoud wordt in beslag genomen of gestript door de hongerlijdende menigten of gaat verloren in de chaos van de in elkaar gestorte systemen. Er dient een veilige doorgang te zijn voor de hulpkonvooien. Dinsdag berichtte de Verenigde Naties dat er 766 Palestijnen omkwamen bij distributiepunten van de omstreden, door Israël gecontroleerde Gaza Humanitarian Foundation (GHF) en 288 slachtoffers in de buurt van distributiepunten van de Verenigde Naties en andere hulporganisaties.

Nederland dient daad bij woord te voegen en stappen te ondernemen om de genocide in Gaza te beëindigen. Bij voorkeur in Europees verband, maar ook als land zelf. Ik vind het dubbel dat er opgeroepen wordt door de Nederlandse regering tot een staakt-het-vuren in Gaza terwijl zij tegelijkertijd wapens levert aan Israël en anderzijds ook wapens importeert vanuit Israël. Volgens vredesorganisatie Pax is Israël ’s wereld grootste wapenexporteur per hoofd van de bevolking. Met zo’n 2 miljard aan aankopen in de afgelopen 5 jaar is Nederland een belangrijke klant van Israël. De wapenimport vanuit Israël naar Nederland is sinds de genocide zelfs meer dan verdubbeld volgens Pax. Nederland is zeker niet te klein om iets te doen. Volgens SOMO is de EU de grootste investeerder in Israël. En van alle EU lidstaten, is Nederland de grootste investeerder in Israel. Nederland is verantwoordelijk voor twee-derde van de EU investeringen in Israël.

Wat gruwelijk, dat er twee miljoen Palestijnen honger lijden en beschoten worden bij voedseluitgiftepunten terwijl er zoals ik eerder aangaf voldoende eten aan de grens staat. Er zijn ook lichtpuntjes. Zo heeft de Freedom Flotilla Coalition weer een nieuw hulpschip dat met goederen naar Gaza vaart, de ‘Handala.’ Hopelijk lukt het hen de belegering te doorbreken. De United Arab Emirates stuurt hun grootst hulpschip met 7,000 ton aan voedsel en medische hulp voor mensen in Gaza.

Hopelijk komt er gauw een permanent staakt-het-vuren, humanitaire hulp en worden alle gijzelaars gauw vrijgelaten. Laten we vooral het leven koesteren. Voor elkaar zorgen en voor de natuur.