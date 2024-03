Hongarije wil vanwege persoonlijke vete niet dat Mark Rutte nieuwe NAVO-baas wordt Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 687 keer bekeken • bewaren

Hongarije is niet van plan de kandidatuur van Mark Rutte voor secretaris-generaal van de NAVO te steunen. Dat heeft minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó laten weten. De harde woorden uit het verleden van Rutte over EU-dwarsligger Hongarije zijn in dat land niet bepaald vergeten en vergeven.

In 2021, toen Hongarije een extremistische anti-homowetgeving doorvoerde, zei Rutte op een bijeenkomst van EU-leiders dat Hongarije “fundamentele rechten moet respecteren of moet vertrekken”. Daarbij zei hij dat hij vast van plan was “Hongarije op zijn knieën” te brengen. Ook daarvoor al sprak Rutte zich keer op keer fel uit tegen de regering van premier Viktor Orbán die de Hongaarse rechtsstaat beetje bij beetje afbreekt.

Hoewel Rutte de openlijke steun heeft van landen als de Verenigde Staten, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië om later dit jaar NAVO-baas Jens Stoltenberg op te volgen, liggen er nog wat landen dwars. Zo heeft Roemenië zijn eigen president Johannis naar voren geschoven als kandidaat. Het land vindt dat Oost-Europa ondervertegenwoordigd is binnen het NAVO-leiderschap, helemaal nu er vanwege de spanningen met Rusland veel NAVO-troepen aanwezig zijn in Oost-Europese landen. En nu spreekt ook Hongarije zich uit tegen Rutte. “Het zal niet gebeuren dat wij een kandidaat steunen die ons op de knieën wil dwingen,” aldus minister Szijjártó.