Hongarije pakt Oekraïense vluchtelingen huisvesting af, als ze niet uit gevechtszone afkomstig zijn

De regering van Hongarije, geleid door de Wilders' bondgenoot Viktor Orban, gaat huisvesting afpakken van Oekraïense vluchtelingen als ze niet kunnen aantonen dat ze in een gebied woonden waar het Russische leger actief is en gevochten wordt. Daartoe is een nieuwe wet ingevoerd met als gevolg dat duizenden Oekraïeners uit hun huizen gezet zullen worden. Orban is een bewonderaar van de Russische autocraat Poetin en zijn belangrijkste hulpje in de Europese Unie. De Europese Commissie onderzoekt of de Hongaarse wet in strijd is met Europese wetgeving.