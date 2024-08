Hongarije dreigt migranten en vluchtelingen naar Brussel te sturen

De Hongaarse overheid heeft een plan klaarliggen om elke migrant of vluchteling die het land binnenkomt, "een enkele reis" naar Brussel te geven. Dat heeft Gergely Gulyás, minister en hoofd van het kabinet van premier Viktor Orbán, gezegd. Het plan is een reactie op de monsterboete die Hongarije van de Europese Unie moet betalen, omdat het land de asielwetten van de EU negeert. Dat meldt de VRT .

Het gerechtshof in Luxemburg oordeelde al in 2020 dat Hongarije de Europese regels rond de behandeling en de opvang van vluchtelingen en migranten niet naleeft. Asielzoekers worden in Hongarije volgens het hof "onwettelijk gearresteerd" en gedeporteerd voordat ze in beroep kunnen gaan tegen de afwijzing van hun asielaanvraag.

Het gerechtshof verplichtte Hongarije daarop zijn beleid aan te passen, maar de regering van Viktor Orbán legde dat vonnis naast zich neer. In juni van dit jaar noemde het Europese Gerechtshof dat "een ongeziene inbreuk op de EU-wetgeving" en legde het land een monsterboete op van 200 miljoen euro, met een bijkomend bedrag van 1 miljoen euro per dag zolang het land weigert de Europese wetgeving na te leven.

Volgens Politico is het Hongaarse dreigement gebaseerd op extreemrechtse maatregelen afkomstig uit de MAGA-flank van de Republikeinse partij. In 2022 werden ongeveer enkele duizenden ongedocumenteerde migranten in de zuidelijke staten Texas en Arizona per bus naar de Amerikaanse hoofdstad Washington DC afgevoerd. Ook in New York City arriveerden bussen met gedeporteerde migranten uit de zuidelijke staten.