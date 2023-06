Hongarije boos op Zweedse kritiek op aantasting rechtsstaat en blokkeert toetreding tot NAVO

15 jun. 2023 - 11:01

Misschien moeten westerse landen eens wat terughoudender worden in het nemen van de maat bij andere landen. Er is genoeg wat men in de rest van de wereld kan vinden van juist het beleid in het westen om zelf toch maar iets minder hoog van de toren te blazen. Natuurlijk mogen wij van alles vinden van Hongarije, maar moet dat dan steeds met dat opgeheven vingertje? Kijk naar de kritiek op de onafhankelijke journalistiek terwijl in ons eigen land een onwelgevallige omroep dreigt te worden gecanceld. Kijk naar de jacht in eigen land op onze toeslagenouders. Kijk naar onze MP die leugen na leugen na leugen uitspreekt. Kijk naar onze eigen OM die op basis van (uitspraak rechter!) werkelijk helemaal niets een politieke partij vervolgt. Kijk naar de financiële situatie van gruwelijk veel gezinnen hier. Kijk naar hoe in dit land wordt omgegaan met boeren of inwoners van Groningen. Vind van ieder individueel onderwerp gerust dat ik ernaast zit, maar alles bij elkaar mag je stellen dat er in ons land best veel aan de hand is. Ik kan overigens net zo’n riedel geven over Zweden of welk ander westers land dan ook. Wijzen naar Hongarije (of Polen of Turkije of Bulgarije of of of) lijkt terecht, maar werkt uiteindelijk averechts als er grotere zaken spelen.

