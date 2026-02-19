Honderdzeventig organisaties roepen nieuw kabinet op aanpak van institutioneel racisme vast te leggen Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 83 keer bekeken • Bewaren

Cemil Yilmaz Sociaal ondernemer bij IZI Solutions Persoon volgen

Door: Cemil Yilmaz en Dionne Abdoelhafiezkhan

Een brede coalitie van 170 maatschappelijke organisaties roept de formerende partijen op om in het nieuwe regeerakkoord eindelijk een structurele, integrale en intersectionele aanpak van institutioneel racisme vast te leggen. Volgens de ondertekenaars staat het nieuwe kabinet voor een cruciale keuze: “Nu doorpakken, of toestaan dat discriminatie en uitsluiting verder toenemen.”

Urgente toename van racisme

In een brief aan de informateur(s) waarschuwen de organisaties dat racisme en discriminatie de afgelopen jaren zichtbaar zijn toegenomen, ondanks eerdere maatregelen. Zij wijzen op de groei van extreemrechts geweld, gewelddadige anti-azc-protesten, aanvallen op moskeeën, geweld tegen de lhbtiq+-gemeenschap, discriminerende algoritmen, hardnekkige discriminatie op de arbeids-, onderwijs- en woningmarkt, de uitsluiting van statushouders, toenemende dakloosheid en de structurele uitbuiting van arbeidsmigranten. Ook zien zij een duidelijke stijging van anti-Aziatisch racisme, antimoslimracisme, antisemitisme, antiziganisme en anti-Zwartracisme.

Nu een nieuwe fase in de kabinetsformatie is aangebroken, bieden de organisaties de informateur(s) 12 concrete beleidsvoorstellen aan om racisme in beleid, uitvoering en samenleving terug te dringen.

Initiatief van manifesten

De brief is opgesteld door de kartrekkers van het Zwart Manifest, het Manifest tegen Islamofobie, het Manifest tegen Anti-Aziatisch Racisme, het Joods Manifest en het Manifest tegen antiziganisme (i.o.). De 170 ondertekenaars vertegenwoordigen een breed spectrum aan organisaties, waaronder migranten- en vluchtelingenorganisaties, vrouwenorganisaties, lhbtiq+-organisaties, antiracisme-organisaties, meldpunten discriminatie, mensenrechtenorganisaties, vakbonden, politieke partijen en milieuorganisaties.

Concrete voorstellen aan de formerende partijen

De coalitie biedt de informateur(s) twaalf concrete voorstellen, uitgewerkt binnen vier hoofdthema’s:

Rechtsstatelijke en institutionele voorwaarden: structurele versterking van rechtsstatelijke bescherming en waarborgen tegen discriminatie. Versterking van toezicht, beleid en uitvoering: maatregelen om discriminatie in beleid en uitvoeringspraktijk te voorkomen, te signaleren en te bestrijden. Erkenning, gelijkwaardigheid en herstel: structurele aandacht voor historische en hedendaagse onrechtvaardigheden en de impact daarvan op gemeenschappen. Preventie, bescherming en inclusieve representatie: betere bescherming van instellingen van gemarginaliseerde gemeenschappen en streven naar eerlijke en inclusieve vertegenwoordiging op alle niveaus.

Kabinet staat voor historische keuze

Volgens de ondertekenaars staat Nederland op een cruciaal kruispunt. “Of we kiezen voor een samenleving waarin iedereen in (gelijk)waardigheid kan leven, of we accepteren dat ongelijkheid en wantrouwen verder toenemen.” De coalitie roept de politiek op tot duidelijk leiderschap, bindende afspraken en uitvoerbaar beleid, in plaats van vrijblijvende ambities.