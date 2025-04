Honderdvijftigduizend extra hiv-doden als direct gevolg van beleid Trump Opinie • Vandaag • leestijd 1 minuten • 141 keer bekeken • bewaren

De beslissing van het fascistische Trump-regime om Amerikaanse hulpgelden voor hiv-behandelingen op te schorten zal naar verwachting 150.000 mensen in Sub-Sahara-Afrika het leven kosten in de komende vijf jaar. Dit blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC en internationale partners, gepubliceerd in het vakblad eClinicalMedicine van The Lancet. Dat meldt de NOS.

Het eens zo succesvolle PEPFAR-programma, dat sinds 2003 ongeveer 120 miljard dollar investeerde in hiv-bestrijding en 25 miljoen levens redde, is nu al 90 dagen stilgelegd. Zelfs als de hulp wordt hervat, duurt het volgens onderzoeksleider Jan Hontelez twee jaar voordat de zorg weer op niveau is, terwijl patiënten ondertussen onherstelbare schade oplopen aan hun immuunsysteem.

De voorspellingen zijn gebaseerd op gezondheidscijfers uit zeven Afrikaanse landen die samen de helft van Sub-Sahara-Afrika vertegenwoordigen. De onderzoekers noemen hun schatting van 150.000 extra sterfgevallen "conservatief" - als PEPFAR niet wordt hervat, zal het dodental nog veel hoger uitvallen.