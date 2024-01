Honderden zielsverwanten Italiaanse premier Meloni brengen fascistengroet in Rome Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 893 keer bekeken • bewaren

Honderden aanhangers van de Italiaanse fascistische partij Movimento Sociale Italiano (MSI) hebben afgelopen weekend openlijk de fascistische groet gebracht in Rome. Dat meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Parlementslid Elly Schein van de Democratische Partij (PD) diende Kamervragen in. "Het is 2024, maar het voelt als 1924", aldus Schein.

Parlementslid Nicola Zingaretti (PD) heeft het handgebaar "een symbool van de dood, geweld en onderdrukking" genoemd. De groet werd door de Italiaanse fascistische dictator Benito Mussolini in de jaren twintig tot een fascistisch gebaar gemaakt.

Op sociale media zijn beelden te zien van een bijeenkomst zondag voor het voormalige hoofdkantoor van MSI, een partij die na de Tweede Wereldoorlog werd opgericht als zelfbenoemd erfgenaam van het Italiaanse fascisme. Daar werd het handgebaar, dat in Nederland de Hitlergroet wordt genoemd, gebracht. In 1978 werd een aantal leden van de militante jeugdtak van MSI doodgeschoten. Hun dood werd dit weekend in Rome herdacht.

De vragen van Schein zijn gericht aan premier Giorgia Meloni. Haar partij, Fratelli d'Italia, is de opvolger van MSI. Meloni, die in Mark Rutte een dankbare coalitiegenoot vond voor haar xenofobe migratiepolitiek, was zelf lid van de jeugdtak van MSI tot de fascistenpartij in 1995 werd opgeheven.