Honderden mensen op Malieveld uit solidariteit met demonstranten in Iran

Op het Malieveld in Den Haag hebben zaterdag honderden mensen gedemonstreerd uit solidariteit met de demonstranten in Iran en voor de vrijheid van vrouwen. De actie was een initiatief van GroenLinks-senator Farah Karimi en oud-PvdA-leider Lilianne Ploumen. Eerdere manifestaties in Amsterdam en Eindhoven trokken ook al honderden deelnemers.