Honderden mensen naar Rotterdamse solidariteitsdemo voor Belgische student Sanda Dia

De demonstranten in Rotterdam verzamelden zich bij het beeld Moments Contained, dat ruim een week geleden op het plein werd onthuld. Zij luisterden naar toespraken en scandeerden leuzen als ‘No justice, no peace’. Op meegenomen borden stonden teksten als ‘Een zwart leven kost geen €400’ en ‘Racism is alive, Sanda Dia is not’.