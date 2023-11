Honderden mensen bezetten Londens station uit protest tegen Israëlisch geweld in Gaza Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

Actievoerders hebben dinsdagavond het station Liverpool Street in Londen bezet met een massale sit-in om aandacht te vragen voor de Israëlische massaslachting in Palestina. De demonstranten gingen massaal op de vloer van het treinstation zitten in een reactie op de Israëlische aanval op het vluchtelingenkamp Jabalia in het noorden van Gaza. Bij die aanslag werden zeker vierhonderd mensen gedood.

Volgens het Israëlische leger werd het vluchtelingenkamp gebruikt als schuilplaats door Hamas-strijders. Daarvoor is geen bewijs geleverd. De menigte in Londen zwaaide met Palestijnse vlaggen en riep leuzen als ‘Stop het bombarderen van Gaza’ en ‘Bevrijd Palestina’. Volgens organisator Sisters Uncut sloten veel forenzen zich spontaan aan bij de actie. Op sociale media is te zien hoe voorbijgangers de actie toejuichen.