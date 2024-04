Honderden Duitse politieagenten verdacht van rechts-extremisme

Tegen ruim vierhonderd Duitse politieagenten lopen onderzoeken of tuchtprocedures om verdenking van rechts-extremistische opvattingen of het steunen van complottheorieën. Dat meldt het Duitse nieuwstijdschrift Stern op basis van eigen onderzoek.

Onderzoek naar mogelijke extremisten binnen de politiediensten is al jaren aan de gang in Duitsland. Het federale ministerie van Binnenlandse Zaken publiceerde in 2022 nog een rapport over de situatie. Destijds werd onthuld dat gedurende een periode van drie jaar 327 medewerkers van de Duitse politie banden hadden met rechts-extremisme.