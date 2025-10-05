Honderdduizenden mensen protesteren tegen genocide in Gaza Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 466 keer bekeken • bewaren

Zeker 250.000 mensen trotseerden zondag het gure herfstweer om in Amsterdam tegen de genocide in Gaza te demonstreren. Ze trokken een Rode Lijn door de stad, en eisten dat het kabinet-VVD-BBB actie onderneemt tegen het uitmoorden van onschuldige burgers in Gaza.

De organisatie vroeg de op het Museumplein verzamelde demonstranten om eerder met de mars te beginnen dan gepland. Vanwege de enorme drukte stonden ook sommige zijstraten toen al vol met betogers. Het was nog niet zo eenvoudig om van het Museumplein af te lopen, waardoor de Rode Lijn aanvankelijk meer op een rode stip moet hebben geleken.

Het was druk maar gemoedelijk. Langs de kant spraken veel bewoners hun steun uit voor het massale protest. De opkomst was nog hoger dan bij de vorige twee Rode Lijn-demonstraties in Den Haag. Met een kwart miljoen deelnemers was er sprake van de grootste demonstratie van deze eeuw in Nederland.

Volgens de organisatoren van de Rode Lijn was een nieuwe demonstratie hard nodig. Demissionair premier Dick Schoof schrijft dat hij “de boosheid, zorgen en het gevoel van machteloosheid van al die mensen die vandaag op de been zijn in Amsterdam” begrijpt. Maar vooralsnog doet hij niets. Wel prijst hij het ‘vredesplan’ van Donald Trump.