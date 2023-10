Honderdduizenden mensen hebben last van stankoverlast uit megastallen, overheid doet vrijwel niets

26 okt. 2023 - 16:37

Ik ben bij wijze van spreken in de koeienstront geboren want mijn vader was landarbeider op een gemengd bedrijf. Als tiener heb heel wat stront uit de gruppe geschept en op de mestvaalt gekruid. In de mestvaalt composteerde de koeienstront. Stront en vaalt hadden de bekende ouderwetse plattelandsgeur. Die geur is onvergelijkbaar met de tranentrekkende drijfmeststank die tegenwoordig als een verstikkende mist over het land ligt en soms ook over de grote stad waar ik tegenwoordig woon. Als je de mistige stank ruikt adem je en passant ook de zurige stikstofverbindingen in, waaronder ammoniakgas dat ontstaat uit ureum. En wie weet wat er nog meer meedrijft in de drijfmeststank. Misschien kan een chemicus eens analyseren waar de antibiotica en al die andere medicatie die koeien en andere productiedieren krijgen blijven. En natuurlijk de bestrijdingsmiddelen die in Brazilië op de soja en in Nederland op snijmais en suikerbieten worden gespoten. De boeren, de platteland bewoners en de fietser ademen de rotzooi dagelijks in en dat kan niet gezond zijn. Zestig jaar geleden was de industrie een enorme vervuiler. Die rol is glansrijk overgenomen door de geïndustrialiseerde veeteelt.

