Honden richten slachting aan onder wild, nu weer reegeit en kalf dood

Terwijl in Den Haag een plattelandspartij campagne voert tegen de wolf omdat het wilde dier soms schapen doodt, zorgen gewone honden van particulieren voor een slachting onder het wild zonder dat er een haan naar kraait. In de buurt van het Noord-Brabantse dorp Dorst bijvoorbeeld werd dit Paasweekend een ree zo verwond door loslopende honden dat ze overleed. Haar kalf stierf omdat het door de stress te vroeg geboren werd. Omroep Brabant laat een boa aan het woord die de wanhoop nabij is door het onverantwoorde gedrag van hondenbezitters. Want de wilde dieren komen niet alleen om het leven door directe aanvallen. Ook ongelukken met overstekend wild worden veelal veroorzaakt door honden.