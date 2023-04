Honden kopiëren gedrag wolf Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 249 keer bekeken • bewaren

© Wolf (foto:flickr/dhuiz)

Sinds de wolf in Nederland gesignaleerd is, verschijnen in de media steeds meer berichten over schapen die achteraf door honden doodgebeten blijken te zijn. Een verontrustende ontwikkeling vinden schapenhouders.

“Er lijkt sprake te zijn van copycat-gedrag door honden”, zegt Agnes Deigh van de Vereniging Schapenhouders tegen de Wolf (VSW). “Honden merken dat de wolf er een eind op los mag happen en desondanks sympathie krijgt van zogenaamde natuurliefhebbers, dus die denken: dan mogen wij het ook. De wolf haalt het slechtste boven in de hond. Zonder wolf zouden alle lammeren van Nederland veilig zijn.”

Pitbullfokker Armando Pérez bevestigt dit: “Ieder baasje weet dat honden ontzettend lieve dieren zijn die niets of niemand kwaad doen. Het gebeurt natuurlijk wel eens dat een pitbull een kleuter grijpt of zo, maar daar gaat altijd een provocatie aan vooraf. Het kind komt bijvoorbeeld op het territorium van de hond of maakt hem aan het schrikken. Een hond bijt ook niet zomaar een schaap dood. Dat doet hij hoogstens als een wolf hem heeft uitgedaagd. Dus ook als schapen naderhand door honden doodgebeten blijken te zijn, is het de schuld van de wolf.”

Afschieten

“Vroeger hoorde je nooit over honden die schapen doodbeten”, legt Deigh van de VSW uit. “Vroeger waren er ook geen wolven in Nederland. Je hoeft geen Einstein te zijn om het verband te doorzien. Als we de wolven verdrijven uit Nederland, is het vanzelf ook weer gedaan met krantenartikelen over doodgebeten schapen. Maar de wolf heeft een krachtige lobby, dus afschieten zit er voorlopig niet in. Het toont wel aan met wat voor lepe tegenstander we hier te maken hebben. In heel Gelderland durft niemand meer door het bos te fietsen uit angst voor anderhalve wolf en een leger copycats.”

De VSW waarschuwt dat laksheid jegens de wolf een aanzuigende werking kan hebben op andere wilde dieren. De lynx nadert inmiddels Zuid-Limburg en zou een slecht voorbeeld kunnen zijn voor duizenden huiskatten om zomaar een moot vis van het aanrecht te snaaien als niemand kijkt. “En dan hebben we het nog niet eens over de noordwaardse opmars van de beer in Duitsland”, aldus Deigh.

De laatste tijd is er bovendien veel aandacht voor dassen die tunnels graven in spoordijken. “We houden ons hart vast”, zegt NS-woordvoerder Oscar Kroeze. “Als de teckels van Nederland daar achter komen, is het hek van de dam. Dan kunnen we net zo goed stoppen met treinvervoer in dit land.”

Eerder verschenen op Christianjongeneel.nl

Meer over: opinie , satire , wolven , honden