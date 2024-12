Honden geëvacueerd naar het platteland vanwege vuurwerkterreur

"Waar wij zitten is het super rustig en wordt bijna geen vuurwerk afgestoken. De knallen die er wel zijn, horen de honden niet door de radio die we aan hebben staan", vertelt Robert. De honden die de jaarwisseling bij Knoops vieren, komen niet allemaal uit de regio. "Wij hebben honden die van mijlenver komen, een paar zelfs uit Amsterdam. Dan is het hier echt een rustoord vergeleken met daar." Ook bij het kleinschalige pension van Jeanette in Best is er veel rust en ruimte, want hun woning ligt ver weg van de drukke woonwijken. De vraag naar een verblijf rond de jaarwisseling is zo groot, dat ze nieuwe regels hebben ingevoerd. Eigenares Jeanette: "Ik heb besloten dat de dieren die echt een hele week blijven, voorrang krijgen. De plekken die daarna overblijven, zijn voor last-minute boekingen van honden die echt te bang zijn voor oud en nieuw."