'Honden die veganistisch voer eten zijn gezonder'

Dat vlees laten staan beter is voor de gezondheid van mensen is al bekend maar nu lijkt dat ook op te gaan voor vleeseters pur sang: honden. Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat honden die louter plantaardig voedsel krijgen, over het algemeen een betere gezondheid hebben dan soortgenoten die traditioneel hondenvoer uit de fabriek voorgeschoteld krijgen.

Honden die rauw vlees te eten krijgen, bleken overigens nog iets gezonder dan de vega-viervoeters maar de wetenschappers van de University of Winchester stellen dat er nog te veel onduidelijk is om te stellen dat rauw vlees beter is voor honden dan veganistisch voer. Zo waren de dieren die louter vlees aten aanzienlijk jonger dan de deelnemers die veganistisch voedsel oppeuzelden.

Dat de rauw vleeseters minder vaak een dierenarts bezoeken hoeft ook geen teken van gezondheid te zijn omdat onderzoek uitwees dat eigenaren die hun dieren dat voedsel geven minder geneigd zijn medische hulp in te roepen. Daarnaast merken de onderzoekers op dat uit ander onderzoek blijkt dat bij rauw vlees vaker complicaties optreden, zoals ondervoeding en ziektekiemen, schrijft The Independent.

Veganistisch hondenvoer is in ieder geval het minst gevaarlijk voor de huisdieren. Het onderzoek werd verricht onder 2500 honden en hun eigenaren en zou een meest grootschalige onderzoeken naar veganistisch hondenvoer zijn tot nu toe. De resultaten zijn gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLoS ONE.