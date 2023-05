Hond beet alpaca's dood, wolf kreeg de schuld

26 apr. 2023 - 10:03

verbaast mij niks in de natuurgebieden waar ik wandel kom elke zoveel honderd meter wel weer zo'n quasi hip, anti-autoritair anarchistische of onopgevoede asociale nederlander tegen met een een flinke hond loslopend, die dan weer het hoge gras of het bosje inschiet achter iets aan zeg er niks van want je krijgt een grote bek of je wordt per direct in elkaar geslagen want je zit aan hun absolute vrijheid sinds WO-II of de jaren 60, want nederland is een vrij land, waar alles moet kunnen en alles moet mogen en alles wat van buiten nederland komt is de zondebok: dier of mens