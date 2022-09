'Homohuwelijk is nederlaag voor de mensheid'

27 mei 2015 - 8:56

Hier ben ik! ‘De kerk’, ik bedoel hiermee het geloof, of nauwkeuriger: het geloof in een eeuwige, alwetende, almachtige, alziende bovenmenselijke entiteit, ook wel god of God met een hoofdletter of de heere heere, gewoon de heer of liefkozend onzelieveheer of allah of jahweh (ook met hoofdletters) of bij nog heel veel andere namen genoemd. Ik heb het hier en nu niet over het neoliberalisme, socialisme,’de linkse kerk’ of andere wereldse ideologieën die soms ook wel bijna godsdienstige trekjes vertonen. Dit voor de mierenneukers onder ons. De term ‘religie’ is hierbij een vol synoniem van de benaming ‘geloof’. Beide woorden kunnen willekeurig door elkaar gebruikt worden. Welnu, ‘de kerk’ als geïnstitutionaliseerd geloof (alle geloofsrichtingen dus, van de grootste wereldkerk to de kleinste, meest obscure sekte aan toe) is het slechtste wat de mens zichzelf tot nu toe heeft aangedaan. De katholieke kerk (Ik schrijf expres geen hoofdletters, dat zou te veel eer zijn) heeft als belangrijkste machtsfactor in Europa na de val van het West Romeinse Rijk kans gezien de ontikkeling van wetenschap en beschaving ongeveer duizend jaar lang te blokkeren. Wij noemen dat de Middeleeuwen. Pas toen na veel bloedvergieten de reformatie tot stand kwam en de macht van de kerk versnipperd raakte kon de beschaving weer een paar stapjes voorwaarts doen. We noemen dit de ‘Renaissance’. Maar nog steeds was de kerk, hoewel nu verdeeld in de katholieke ‘moederkerk’ en een steeds groter wordende massa sekten en sektetjes, samengevat onder de noemer ‘protestant’, een machtsfactor van belang. Het duurde nog tot de Verlichting en de ontwikkeling van de grote massa van het volk in de eeuwen daarna voordat de macht van de kerk (althans in West en Noord Europa) echt flink ingeperkt werd, maar hij is helaas nooit definitief gebroken en de kerk heeft tot op de dag van heden nog een kwalijke invloed op de ontwikkeling van de samenleving. Er wordt nu (althans binnen het christelijke geloof) geen geïnstitutionaliseerd geweld meer gebruikt, hoewel er incidenteel nog wel aanslagen gepleegd worden. De kerk probeert het nu op een subtielere manier via ‘democratische’ politieke partijen, ngo’s, opvoeding en onderwijs, gesloten sekten enerzijds en uitsluiting van andersdenkenden anderzijds. En propaganda in de vorm van donderpreken vanaf de kansel, religieuze zendgemachtigden in de Publieke Omroep, gebruik van de moderne media, zending en missie en bedreigingen en zoetebroodjesbakkerijen vanuit het vaticaan. In Europa is dit gelukkig een achterhoedegevecht (hoop je dan), maar in de rest van de wereld, en dan vooral in het Midden Oosten en in Afrika, is ‘de kerk’ nog steeds even gewelddadig als enkele eeuwen geleden. En stokt de beschaving. De uitspraak van deze ‘kardinaal’ Parolin is in al zijn pathetische retoriek eigenlijk een vrij zielige poging om nog iets van de vroegere macht te redden. Ik herhaal: Het geloofis het ergste wat de mensheid zichzelf heeft aangedaan. Het minste dat de samenleving kan doen om zich tegen de kwalijke invloed ervan te beschermen is alle religieuze symboliek in de publieke ruimte, religieus geïnspireerd onderwijs en alle andere uitingen van religie in de openbare verbieden. Confessionele partijen afschaffen en intensieve voorlichtingscampagnes over de schadelijke effecten van geloof organiseren.