Homohaatster krijgt ministerspost in nieuw Duits kabinet

Tegenover het boulevardblad Bild noemde ze homo’s in 2012 een bedreiging voor de Duitse economie, te vergelijken met de eurocrisis die op dat op dat moment woedde. “Onze toekomst ligt in de handen van gezinnen, niet in relaties met partners van hetzelfde geslacht.” Ook meende ze dat de openstelling van het huwelijk voor partners van hetzelfde geslacht “eindeloos leed” zou veroorzaken. Zelfs in haar eigen, toch niet al te progressieve partij leidden die uitspraken tot een storm van protest.

CDU/CSU vormt een nieuwe regering met de sociaaldemocratische SPD. De christendemocraten schuiven behalve Reiche ook een minister naar voren die in Amsterdam is geboren, schrijft de NOS .

“Karin Prien is geboren en getogen in Amsterdam en moet de nieuwe minister van Onderwijs worden. Priens Joodse grootouders vluchtten begin jaren dertig naar Nederland voor het oprukkende nationaalsocialisme in Duitsland. Begin jaren 90 trok ze naar Duitsland om daar te werken. De 59-jarige Prien, sinds 1981 lid van de CDU, was in Duitsland onder meer al minister van Onderwijs in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Ze maakt zich onder meer hard voor hogere salarissen voor docenten en wil het lerarentekort aanpakken.”