Homohaat duikt overal op, ook in Nederlandse talkshows Opinie Gisteren • leestijd 4 minuten • 5317 keer bekeken • Bewaren

Tom Kniesmeijer Psycholoog en schrijver Persoon volgen

Beeld: screenshot RTL talkshow / YouTube

Ik wilde beginnen aan een optimistisch stukje over gendervrijheid, maar toen las ik hoe in Berlijn de politie Casa Kua binnenviel, een veilige plek voor trans vrouwen. En hoe in Engeland Joelle, een trans vrouw, overleed omdat een ziekenhuis haar agressieve kanker weigerde aan te pakken zolang er geen bed op de mannenafdeling vrij was. Er kwam een emotionele video van Hope Giselle voorbij, over de Amerikaanse lijst met vermoorde trans mensen. In Nederland schakelde – zelfs – de Telegraaf de reactiemogelijkheden uit onder een bericht dat het aanstaande ouderschap van Rob Jetten aankondigde, verstoorde een influencer met zijn volgelingen een drag optreden in Alkmaar, waarna de artiesten verrot gescholden en bedreigd werden, zag ik een clip waarin de zoveelste talkshowhost schaapachtig luisterde naar homofobische drek, die dit keer opsteeg uit de ingewanden van een directeur van een basisschool met vier leerlingen, en nam de Amsterdamse politie op verzoek van de Amerikaanse overheid de servers van het Italiaanse collectief Autistici/Inventati in beslag, met daarop onder andere gegevens van groepen queer activisten. Die gegevens dreigen in handen te komen van machtshebbers die zich, volgens het Lemkin instituut voor Genocidepreventie en Menselijke Veiligheid, met hun anti-transgenderbeleid in de vroege tot middenfase van een genocidaal proces bevinden.

Vind je het een wat lange opsomming? Joh. Ik vergeet bijna de steen die deze week in Amsterdam dwars door het dubbelglas van de slaapkamer van een dertienjarig meisje zeilde, alleen omdat haar ouders in een vlaag van maatschappelijke betrokkenheid een regenboogvlag hadden opgehangen. ‘I Kill Gay’ kalkten de daders op een muur.

Eerder schreef ik dat de positie van de trans gemeenschap binnen onze samenleving de kanarie in de kolenmijn is. Die kanarie is ondertussen wel dood. Of laat ik genuanceerd blijven: die hangt happend naar adem ondersteboven, en weet zich nog slechts met een laatste teennagel vast te klampen aan diens zitstok.

Dat de meeste talkshows dolgraag extreemrechtse kletspraat faciliteren is vervelend, maar verstandige mensen mijden ze al een tijdje – de kijkcijfers spreken boekdelen. Vroeger stuurde een moreel kompas de presentators nog wel eens richting een kritische vraag. Tegenwoordig omzeilen ze hun innerlijke leegte door continu ophef-uitverkoop te houden. Laat ze maar.

Zorgelijker is het gedrag van politie en ziekenhuis in bovenstaande voorbeelden. Dat zijn instanties met een zorgplicht. Ze dienen álle mensen te dienen. Toch is er een Engels ziekenhuis dat liever een trans vrouw laat overlijden dan haar toe te laten op de vrouwenafdeling. In welk opzicht valt dat te rijmen met de Hippocratische eed?

Hallo Nederlandse zorgverleners. Is jullie interne kompas sterk genoeg, of zouden jullie gedwee de moordende voorschriften uitvoeren die in Amerika en Engeland in zwang zijn? Denken jullie na over de individuele consequenties van keuzes die collectief gemaakt worden? Hebben jullie het er onderling over? Kunnen kwetsbare minderheden in Nederland op hun zorgverlener blijven vertrouwen, nu de extreemrechtse haat verder oprukt?

Hallo Nederlandse politie. ‘Ik werk in het algemeen belang voor onze samenleving en zet mij daar volledig voor in.’ Wat zegt die zin uit de politie-eed over de dagelijkse praktijk? Is het in ons belang om een kwaadwillende Amerikaanse overheid aan gevoelige informatie over kwetsbare groepen te helpen? En zouden jullie in Amsterdam een veilige plek voor trans vrouwen binnenvallen wanneer de politiek daartoe opdracht geeft? Hallo media. Vuilspuiterij is niet het equivalent van vrijheid van meningsuiting. Onzin mag als onzin benoemd worden. Kijken jullie nog wel eens in de spiegel, en denken jullie dan aan de reëlelevens die jullie in gevaar brengt door dagelijks te buigen voor de onzinnige mening van een extreemrechtse minderheid?

Hallo samenleving. HET. KAN. ZO. NIET. LANGER.

Homoseksualiteit is geen mening. Transgender personen zijn echte mensen, met echte levens die steeds vaker daadwerkelijk in gevaar zijn. Het anti-woke narratief wordt bewust verspreid door extreemrechtse en christelijke organisaties en op weg geholpen door Russische trollen. Alle enge mensen hebben zich verenigd, zeg maar. En queer mensen zijn het doelwit.

Hallo lezer. Het kwaad rukt op en we moeten in actie komen nu de redelijke mensen nog in de meerderheid zijn. Het is meer dan urgent om ons te verenigen tegen de voortwoekerende ontmenselijking van minderheden. Alle mensen met een hart die nog zelf nadenken moeten zich verzamelen. En snel. Wat we nodig hebben is een hartelijk verhaal. Waarin iedereen meetelt, ook wanneer ze afwijken van een arbitrair gemiddelde. Afwijking is essentieel, want creativiteit en groei start in diversiteit. De staat van een samenleving is af te lezen aan de omgang met de meest kwetsbare groepen. Nemen we de pispaaltjes niet in bescherming, dan stinken we uiteindelijk allemaal. Daartegenover staat: we profiteren allemaal wanneer we wat kwetsbaar is weten te beschermen. Alleen zo bouwen we sterke fundamenten voor de toekomst. Met die boodschap moeten we media en de samenleving bestormen, net zo lang tot die ontdekken waar hun hart ook alweer zat.

Tot die tijd kunnen we ons verzamelen, energie bundelen en elkaar aanmoedigen. Op feestjes kunnen we onzin tegenspreken en minderheden in woord en gedrag steunen. We kunnen allemaal de petitie tekenen tegen het overdragen van data aan de Amerikaanse overheid. Er is een actie opgezet voor gerechtigheid voor Joelle. In de link vind je nadere informatie over haar dood. En ook voor Casa Kua is een actie opgezet. Praat erover, versterk de boodschap. Doe in ieder geval iets.

Hallo lieve mensen. Welkom in de club. Samen redden we onze samenleving. Ik beloof dat ik nu zelf aan een lief stukje ga beginnen.

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