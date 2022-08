'Homofobie in Brabant eerder een gevolg van machocultuur dan van religieuze opvattingen'

2 aug. 2022 - 19:35

"Is er nu sprake van homofobie, discriminatie of voelen mensen zich ongemakkelijk als twee mannen in het openbaar met elkaar staan te zoenen. " 1. Discrimineren van homoseksuelen is homofobie. 2. Het ongemakkelijk voelen van zoenende mannen (wanneer je dat niet wordt van zoenende hetero's of vrouwen) is homofobie. "De kop suggereert het eerste, de tekst heeft het over discriminatie maar het onderzoek heeft het over gevoelens van ongemak. " De kop geeft aan dat homofobie in Brabant het gevolg is van machocultuur. Discriminatie en ongemak zijn beiden vormen van homofobie dus er is geen verwarring of onduidelijkheid w.m.b. "Dat laatste is op zich niets mis mee." Het is niet verboden nee, maar het is wel iets irrationeel. "Het kan best zijn dat iemand zich er ongemakkelijk bij voelt als twee mannen zoenen." Het kan best zijn dat iemand zich er ongemakkelijk bij voelt als twee mensen van verschillende huidskleur elkaar zoenen. Het kan best zijn dat iemand zich ongemakkelijk voelt als hij Joodse mensen op straat ziet (zoenen). Het staat iedereen vrij zich ongemakkelijk te voelen, dat maakt ze niet minder homofoob (of racistisch of anti semiet).