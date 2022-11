''Homo, joods en liberaal zijn, zou me drie keer de dood bezorgd hebben''

Bettel bracht een hulde uit aan de eerste voorzitter van het Europees Parlement, Simone Viel. "Ze was een overlevende van de concentratiekampen, de kampen die op ons grondgebied lagen'', zei Bettel. Deze kampen waren het gevolg van verkeerde ideologieën, zoals het nationaal-socialisme. ''Een van de donkere ideologieën die op Europees grondgebied is gezien'', zei hij tijdens zijn toespraak.

Volgens hem sloeg de Duitse bondskanselier Helmut Kohl jaren geleden de spijker op zijn kop toen hij zei dat de EU 'een vredesproject' is. Europeanen wisten immers lange tijd niet hoe het vroeger was in tijden van oorlog. Vele zouden in die tijd zelfs niet het recht gehad hebben om te leven, zoals Bettel zelf. ''Homo zijn, een joodse achtergrond hebben en liberaal zijn, zou me drie keer de dood bezorgd hebben'', legde Bettel uit. ''En vandaag sta ik vrij voor u, ik ben het hoofd van een gekozen regering en dit is het Europees project.''